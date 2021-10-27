Афины , 27 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Греции заключительный день национального траура по главе партии «Движение за перемены» (KINAL) Фофи Геннимате проходит 27 октября в Афинском соборе и на Первом кладбище Афин, сообщает AMNA.

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На похоронах Генниматы будут присутствовать семья, друзья, члены партии и вся государственная и политическая власть Греции, а также представители общественности.

Флаги на всех общественных зданиях приспущены в знак траура.

Тело Генниматы будет находиться с 10:00 до 14:00 в среду в Афинском соборе, после начнется отпевание. Похороны состоятся на Первом кладбище в Афинах.

Лидер партии «Движение за перемены», видный греческий политик Фофи Геннимата скончалась 25 октября в возрасте 56 лет от онкологического заболевания.