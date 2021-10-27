Краснодар, , 13:55 — REGNUM Склад с фальсифицированным алкоголем накрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Краснодарскому краю на территории Краснодара, сообщили в пресс-службе ведомства 27 октября.

Нелегальный алкоголь Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР

Склад с нелегальным алкоголем полиция обнаружила на территории рынка на улице Бородинской. В ходе обыска в помещении склада, а также в продовольственном магазине, было обнаружено и изъято около девяти тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя общим объемом более 4,2 тонны. Установлено, что изъятая продукция предназначалась для сбыта в частных торговых точках.

Полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Отметим, ранее краснодарские СМИ сообщили о гибели двух человек, мужчины и женщины, после употребления суррогатного алкоголя.