Подгорица, 27 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. С начала пандемии Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) смягчил условия, на которых он одобряет ссуды Черногории, чтобы облегчить оказание поддержки национальной экономике, сказал вице-президент направления банка по западным странам Лилиана Павлова.

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В интервью изданию Pobjeda она напомнила, что финансовый пакет ЕИБ для Западных Балкан составляет 1,7 миллиарда евро.

«Параллельно мы ввели несколько чрезвычайных мер, которые включали гибкие условия и расширенные критерии для утверждения новых кредитов для сектора здравоохранения и малых и средних предприятий. Мы также сделали возможным перераспределение существующих средств для этих двух секторов, дополнительную гибкость для частного сектора и благоприятные условия с точки зрения сроков погашения и процентных ставок», — сказала Павлова.

Она добавила, что намерением ЕИБ было предоставить наиболее уязвимым компаниям Черногории и региона прямой доступ к финансам.