Иерусалим, , 13:54 — REGNUM В Израиле за минувшие сутки выявили 727 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает минздрав. Сутками ранее в стране сообщалось про 866 новых случаев заражения.

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За день в Израиле проведено 91 496 тестов на коронавирусом, положительными оказались 0,85%.

В больницах остаются 342 ковид-пациента, из них в тяжелом состоянии 237, в критическом — 154, на ИВЛ находятся 137 человек.

От COVID-19 в стране за сутки умер один человек.