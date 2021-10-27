Бишкек, 27 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Жители Киргизии говорят о том, что коррумпированные таможенники ежегодно получают $1 млрд (около 69,6 млрд рублей) незаконного дохода. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании республиканского парламента сегодня, 27 октября.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

«Если в 2022 году таможенная служба сможет обеспечить поступление в бюджет дополнительных 50 млрд сомов (41 млрд рублей), то это значит, что каждый год эта сумма оседала в чьих-то карманах», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Также глава правительства затронул тему коррупции в налоговой службе. «У налоговиков то же самое происходит — каждая компания и каждый магазин стали «площадкой для откорма». Деньги они платят не в бюджет, а своей «крыше» в налоговой службе», — констатировал Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в настоящее время доля находящейся в «тени» экономики Киргизии составляет около четверти ВВП республики. Объем теневой экономики в стране достигает 145 млрд сомов (более 121 млрд рублей). Читайте также: В 2021 году дефицит бюджета Киргизии может достигнуть 33,9 млрд рублей.