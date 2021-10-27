Буэнос-Айрес, 27 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес наградит бывшего президента Уругвая Хосе Пепе Мухику орденом Освободителя Сан-Мартина — одной из высших наград, присуждаемых правительством Аргентины. Об этом пишет Prensa Latina.

Kremlin.ru Хосе Мухика

Экс-президент Уругвая будет награжден на церемонии, которая состоится в Белом зале Каса Росада — президентской резиденции.

Орден Освободителя Сан-Мартина — это знак отличия, присуждаемый Аргентиной исключительно иностранным должностным лицам, гражданским лицам или военнослужащим, которые в высшей степени заслуживают почета и признания нации.