Москва, , 13:51 — REGNUM Преследование американскими властями граждан России неприемлемо и незаконно, Москва отвергает любые попытки добиваться экстрадиции сотрудников компании «Совфрахт». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, Россия продолжает исходить из того, что активно используемая Вашингтоном практика односторонних принудительных мер и преследования российских граждан неприемлема и незаконна по своей сути.

«Отвергаем любые стремления США добиваться экстрадиции наших граждан посредством экстерриториального применения норм собственного национального законодательства. Это наша непоколебимая позиция, и мы будем ее твердо отстаивать», — заявила Захарова.

Деятельность компании «Совфрахт» осуществляется «на основании официально заключенных контрактов и в строгом соответствии с российским законодательством», резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году американский минфин ввел санкции против трех российских менеджеров «Совфрахта», которые обеспечивали доставку топлива в Сирию, и несколько судов российской компании «Транспетрочарт» (Санкт-Петербург).