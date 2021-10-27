Москва, 27 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Преследование американскими властями граждан России неприемлемо и незаконно, Москва отвергает любые попытки добиваться экстрадиции сотрудников компании «Совфрахт». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, Россия продолжает исходить из того, что активно используемая Вашингтоном практика односторонних принудительных мер и преследования российских граждан неприемлема и незаконна по своей сути.

«Отвергаем любые стремления США добиваться экстрадиции наших граждан посредством экстерриториального применения норм собственного национального законодательства. Это наша непоколебимая позиция, и мы будем ее твердо отстаивать», — заявила Захарова.

Деятельность компании «Совфрахт» осуществляется «на основании официально заключенных контрактов и в строгом соответствии с российским законодательством», резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году американский минфин ввел санкции против трех российских менеджеров «Совфрахта», которые обеспечивали доставку топлива в Сирию, и несколько судов российской компании «Транспетрочарт» (Санкт-Петербург).