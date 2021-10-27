Афины , , 13:51 — REGNUM В Греции за минувшие сутки выявили 4165 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 26 октября. Сутками ранее в стране сообщалось про 3937 новых случаев.

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 724 571 заражений. Кроме того, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 25 смертей от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 707 человек.

В общей сложности 380 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 79,5% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние сутки в стране был госпитализирован 261 пациент с COVID-19.