Москва, 27 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. России предстоит подробно изучить дальнейшие судебные перспективы по делу о скифском золоте и предпринять для продолжения этого процесса определённые действия. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 27 октября журналистам.

Zamunu45 Золото скифов

Представитель Кремля прокомментировал решение апелляционного суда Амстердама от 26 октября, в соответствии с которым коллекцию золота скифов из крымских музеев надлежит передать Украине. Как сообщало ИА REGNUM, суд признал эти предметы украинским культурным наследием и частью музейного фонда этой страны.

Он подчеркнул, что России следует отстаивать свои интересы. Для этого нужно «самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы» и выполнить юридические процедуры, возможные в такой ситуации.

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