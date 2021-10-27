Москва, 27 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Увеличить выдачу кредитов на новостройки — это правильное направление, так как семья может взять квартиру с отделкой со ставкой от 1,5−5% (семейная ипотека) или взять субсидированную ипотеку от застройщика, многие дают 6,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«В этом случае у человека платёж небольшой и ниже будет, чем его арендная квартира, а качество и уверено жизни будет выше. Все ждут снижение цен на рынке, а важнее не цена квартиры, а ее ипотечный ежемесячный платёж.

Просто в Европе все покупают недвижимость в ипотеку, у нас почему-то это считается чём-то плохим. Да, выше 9−10% ипотека для своего жилья — это ад конечно, а вот 5−6% это выгодные условия и жаль, что многие не понимают это и ждут снижение цен.

Скорее всего, цены останутся на текущем уровне, а вот таких низких ставок уже не будет.

По данным Сбера, спрос на ипотечные кредиты снизился на 40%, хотя если смотреть реальные фактические цифры, то для Москвы снижение составило около 6% по статистике из Росреестра.

Если посмотреть на просрочки по ипотечным кредитам на стоящее жильё, которое активно поддерживает государство и банки, то просрочка снизилась с 0,5% до 0,2%, но при этом закредитованность населения снизилась.

Возможно, слова Грефаа могут повлиять на продление программы льготной ипотеки и увеличения ее суммы, так как именно это является важным фактором роста для рынка недвижимости», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России наблюдается ускорение ипотечного кредитования, заявил глава Сбера Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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