Эр-Рияд, 27 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Перспективы укрепления двустороннего сотрудничества между Грецией и Бахрейном в области инвестиций и туризма обсуждались во время встречи премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна Салманом бен Хамадом Аль Халифой.

Эр-Рияд

Встреча прошла 26 октября в рамках официального визита Мицотакиса в Саудовскую Аравию, сообщает AMNA.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, а также о последних событиях в Восточном Средиземноморье.

Оба политика пригласили друг друга посетить свои страны.