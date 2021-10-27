Бишкек, 27 октября 2021, 13:48 — REGNUM Правительство России решило выделить 86,5 млн рублей на закупку и доставку в Киргизию 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщили в российском посольстве сегодня, 27 октября.
Из этих денег на приобретение очередной партии противокоронавирусного препарата будет потрачено 78 млн рублей, остальные 8,5 млн рублей уйдут на оплату расходов по её доставке в республику.
В дипломатическом представительстве отмечают, что российскую вакцину Киргизия получит безвозмездно — в качестве гуманитарной помощи.