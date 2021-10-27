Бишкек, , 13:48 — REGNUM Правительство России решило выделить 86,5 млн рублей на закупку и доставку в Киргизию 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщили в российском посольстве сегодня, 27 октября.

Вакцина «Спутник Лайт» Med.ulgov.ru

Из этих денег на приобретение очередной партии противокоронавирусного препарата будет потрачено 78 млн рублей, остальные 8,5 млн рублей уйдут на оплату расходов по её доставке в республику.

В дипломатическом представительстве отмечают, что российскую вакцину Киргизия получит безвозмездно — в качестве гуманитарной помощи.