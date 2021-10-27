Сеул, 27 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Число инфицированных коронавирусом в Южной Корее вновь начинает увеличиваться. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра здравоохранения и социального обеспечения страны Квон Док Чхоля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

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Данное заявление он сделал 27 октября в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Министр напомнил, что в течение последних трёх недель число больных снижалось, однако на этой неделе их число вновь возросло.

Напомним, что за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1952 случая заражения коронавирусом.

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В связи с этим Квон Док Чхоль призвал граждан соблюдать антиковидные меры в целях безопасного перехода к обычной повседневной жизни, а также подчеркнул необходимость принятия участия в программе вакцинации, включая программу ревакцинации.