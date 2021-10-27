Астрахань, , 13:46 — REGNUM В Астрахани из психиатрической больницы сбежал особо опасный преступник — Магомед Алханов, осуждённый по статье «Бандитизм». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

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Осуждённый совершил побег 26 октября. Для руководства операцией и координации действий с другими силовыми ведомствами развернут полевой оперативный штаб УМВД России по Астраханской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уроженец Чечни Магомед Алханов обвинялся в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое было совершено 29 февраля 2000 года бандой боевиков под руководством Басаева.