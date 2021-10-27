Джакарта, , 13:46 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна проведет Индо-Тихоокеанский форум по инфраструктуре в 2023 году, занимая пост председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antara.

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План был озвучен президентом страны на 24-м саммите АСЕАН-Япония.

Президент Индонезии подчеркнул, что АСЕАН будет продолжать укреплять развитие инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония — крупнейший партнер АСЕАН в области инфраструктуры.

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