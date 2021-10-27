Вашингтон, 27 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Некоторое время назад американское издание The Financial Times сообщило о двух успешных испытаниях стратегического гиперзвукового оружия в Китае, проведённых летом 2021 года. По утверждению газеты, весть о том, что китайская армия испытывает гиперзвуковое оружие, «застало врасплох» американское разведсообщество.

Tech.ce.cn Чанчжэн-5 Y2

Сообщается, что с помощью двухступенчатой ракеты-носителя «Чанчжэн-2C» на земную орбиту был выведен аппарат, являющийся гиперзвуковым планирующим блоком. Разогнанный до необходимый скорости, он покинул земную атмосферу, сделал полный виток вокруг планеты и устремился к цели. По словам инсайдеров, боеголовка не смогла точно поразить мишень, допустив 20-мильный промах.

Американскую разведку можно понять, пишут эксперты Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Испытания показали, что у Китая теперь есть стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс с глобальной дальностью и способностью атаковать любую мишень в любой точке планеты. Нет никаких сомнений, что инженеры сумеют доработать систему наведения в кратчайшие сроки, но уже ясно, что по стратегической безопасности США нанесён очередной удар.

С 2000 года в США на противоракетную оборону было истрачено 163 миллиарда долларов, а на следующие три года в бюджете Пентагона запланировано ещё 45 миллиардов. Но вся американская система ПРО контролирует только северное полушарие, тогда как возможности новой китайской гиперзвуковой системы позволяют атаковать Штаты через Южный полюс Земли.

Итог появления новейшего оружия у КНР подвёл главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь. По его словам, средства ядерного сдерживания заставят США гарантированно отказаться от идеи ядерного шантажа Китая.