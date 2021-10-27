Москва, , 13:55 — REGNUM Беспилотный летательные аппараты (БПЛА) турецкого производства «Байрактар» представляют угрозу для Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 27 октября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы народной республики, системы ПВО ДНР способны сбивать беспилотники, которые находятся в их зоне досягаемости. Однако «Байрактар» способен действовать на критических для таких систем дистанциях.

«Этот вопрос мы обсуждаем на наших совещаниях. Если беспилотники будут в зоне досягаемости наших ПВО, мы сможем их сбивать. Но «Байрактары» могут работать с того расстояния, которое для нас будет критичным в плане подавления «Байрактаров» как таковых. Обсуждается вопрос о том, понадобиться ли бесполетная зона», — сказал Пушилин.

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