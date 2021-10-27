Севастополь, , 13:44 — REGNUM Правила проезда через блокпосты, которые будут установлены на въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября, ужесточили власти города. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«На пунктах контроля необходимо будет предъявить следующие документы: сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании», — уточнил заместитель директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

Ранее власти сообщали также о возможности проезда через блокпосты жителей, имеющих медотвод от прививок. Однако теперь таким гражданам рекомендовано находиться на самоизоляции. При этом ограничения касаются как въезжающих в город, так и выезжающих из него, в том числе жителей Севастополя и Крыма. Исключением может стать выезд или въезд по экстренным причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября по 7 ноября на въезде в Севастополь будут установлены блок-посты — они будут действовать на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Гончарное); на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Терновка); на 257 км трассы «Таврида» (стела «Якорь»); на повороте с моста на село Вишневое; в селе Фронтовом. Также будет организован пункт пропуска на железнодорожном вокзале. В случае необходимости власти готовы развернуть дополнительные пункты проверки.