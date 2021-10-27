Белгород, 27 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Мужчину, по словам родственников, перенёсшего клиническую смерть и с острой коронарной сердечной недостаточностью, отказался везти в больницу врач скорой помощи в посёлке Майский под Белгородом, информация появилась в социальных сетях. Пациент, по утверждению родственников, скончался через несколько часов на руках второй бригады медиков.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Чудовищной историей поделился подписчик в паблике «Честный список Белгород». По словам супруги погибшего, вечером 17 октября мужчине стало плохо. Родственники, вызвав скорую помощь, делали ему «массаж сердца и искусственное дыхание». Медики приехали через 20 минут, врач Р. «сходу поставил диагноз, не проверив давление, пульс, ЭКГ и выдал заявление, что Антон под действиями тяжёлых наркотиков».

«Медбрат сделал укол. Врач сказал, что через полчаса встанет и пойдёт за следующей дозой. Но это абсурд, ибо он всю жизнь пропагандировал спорт, 11 лет спортивной акробатикой. Я задала вопрос: «Вы его забираете?» На что был дан ответ: «Сильный, выдержит, не он первый, не он последний! Завтра ждите участкового, полицию и дайте номер работы мы позвоним туда». Мы в состоянии шока дали врачу пять тысяч рублей и он уехал», — приводят в паблике слова женщины.

Через некоторое время, по словам родственников, они заметили, что у мужчины начали синеть руки и лицо, они ещё раз вызвали скорую помощь, но, несмотря на реанимационные действия, пациент скончался. «Врач второй скорой помощи сказал, что Р. не имел право что-то предъявить, не взяв анализы, и был обязан отвезти Антона в больницу», — говорит супруга погибшего.

По данным родственников, вскрытие показало, что в крови у мужчины ничего не оказалось, ему поставили диагноз острая коронарная сердечная недостаточность.

В пресс-службе правительства региона изданию «Фонарь» пояснили, что департамент здравоохранения принёс соболезнования родственникам, на станции скорой помощи для проведения служебной проверки создана комиссия.