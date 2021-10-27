Екатеринбург, , 13:43 — REGNUM В Свердловской области возрос спрос на путёвки за рубеж. Об этом заявил на пресс-конференции глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Туристы

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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Он отметил, что повышенный спрос отмечается по всем направлениям. Граждане спешат уехать за границу на период нерабочих дней. Как пишет Накануне.Ru, спросом пользуется даже Турция, в которой уже завершён сезон.

На вторую половину ноября спрос на заграничные туры «более разумный и умеренный», добавил президент УАТ.