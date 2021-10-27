Сараево, , 21:57 — REGNUM Лидер бошнякской Партии демократического действия Бакир Изетбегович не исключил возможности возникновения нового военного конфликта в Боснии и Герцеговине. Об этом Изетбегович заявил 27 октября в эфире одного из федеральных телеканалов БиГ.

Бакир Изетбегович European People's Party

«Если люди хотят жить, они должны быть готовы умереть, если хотят мира, они должны быть готовы к войне», — процитировал портал b92 слова Изетбеговича.

По мнению Изетбеговича, конфликт мог бы начаться с округа Брчко, находящегося на линии стыка между двумя энтитетами, так как там живут вернувшиеся в свои дома бывшие беженцы, которые могли бы «пережить неприятности», и поэтому Сараево должно было бы заступиться и за них, и за государство.

Изетбегович надеется, что до конфликта все-таки не дойдет, но «нужно быть готовым к этому».

Напомним, что в Боснии и Герцеговины существует конфликт между Федерацией БиГ с центром в Сараево и Республикой Сербской с центром в Баня-Луке. Сараево не скрывает, что хотело бы, чтобы боснийское государство реформировалось в сторону большей централизации, в то время как Баня-Лука отстаивает право на автономию, которое ей гарантирует Дейтонское мирное соглашение от 1995 года.