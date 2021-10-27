Подгорица, , 13:42 — REGNUM Правительство Черногории подготовило закон о происхождении собственности, который предусматривает конфискацию имущества, приобретенного в результате незаконной деятельности, сообщил 27 октября вице-премьер Дритан Абазович.

Коррупция Picserver.org

«Это системный закон, известный в мире как» закон о борьбе с мафией «, который внесет значительный вклад в борьбу с организованной преступностью и коррупцией в Черногории», — сказал Абазович на пресс-конференции.

Он сказал, что это был первый закон такого рода, «очень амбициозный и который положит конец незаконному обогащению должностных лиц или преступников».

Он рассчитывает на поддержку 81 депутата парламента Черногории.

Советник заместителя премьер-министра по правовым вопросам Иво Шоч сказал, что это не закон о расследовании.

«Это модель, которая гарантирует создание системы, которая будет эффективно определять имущество, которое было приобретено незаконно, и конфисковывать его в судебном порядке, если не будет установлено, что оно было приобретено законным путем», — сказал Шоц.

Он также отмечает, что важно избегать популизма и решений, которые звучали бы хорошо, но не были бы применимы.

«Мы убеждены, что этот закон при правильном применении покажет эффективность», — сказал Шоц.