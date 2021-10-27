Саратов, , 14:03 — REGNUM В Саратове утром 27 октября сотрудники пожарного корабля спасли рыбака. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, на пожарном корабле при приемке-сдаче дежурства один из бойцов заметил в акватории Волги перевернувшуюся резиновую лодку.

Судак Андрей Лапшин

Двое спасателей на катере добрались до лодки и увидели мужчину в возрасте около 50 лет. Лодка была наполовину сдута, из-за чего и перевернулась. Мужчину вытащили из воды и доставили на базу, где оказали первую помощь, а затем вызвали скорую.

По словам спасателей, рыбак был сильно пьян. Его спасло только то, что он был в спасательном жилете. За пазухой мужчина, оказавшись в воде, продолжал держать судака, удивляются сотрудники ведомства.

По информации пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области, навигация в регионе еще не закрыта. По предварительным данным, ее завершат 15 ноября.

ИА REGNUM напоминает, в акватории реки Большой Иргиз выявили незаконную ловлю раков. По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего жителя города Пугачева. У мужчины изъяли 744 рака. Ущерб от его действий составил на сумму более 170 тыс. рублей.

Читайте также: В Саратовской области на браконьера завели уголовное дело