Москва, 27 октября 2021, 13:40 — REGNUM Заморозить стоимость проезда по платным дорогам России на пять лет предложил лидер СРЗП Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Платный участок
Платный участок
Government.ru

«С учетом пандемии, социальной ситуации в стране, призываю правительство «заморозить» дорожные поборы еще на пять лет», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что в проекте федерального бюджета на 2022−2024 годы на дорожное строительство запланировано около 2,2 трлн рублей.

«Стоимость дорожного строительства у нас давно выше, чем в Европе, государство выделяет на это колоссальные суммы. При этом, по самым скромным оценкам, каждый четвертый рубль разворовывается. Вот с чем надо бороться и где искать недостающие деньги. Нужно снижать уровень коррупции, а автовладельцев оставить в покое», — указал парламентарий.

Минтранс предложил повысить тарифы на проезд по платным дорогам до «европейского» уровня — на 35−70%, чтобы покрыть дефицит бюджетов на дорожное строительство.

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