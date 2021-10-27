Москва, 27 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Заморозить стоимость проезда по платным дорогам России на пять лет предложил лидер СРЗП Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

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«С учетом пандемии, социальной ситуации в стране, призываю правительство «заморозить» дорожные поборы еще на пять лет», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что в проекте федерального бюджета на 2022−2024 годы на дорожное строительство запланировано около 2,2 трлн рублей.

«Стоимость дорожного строительства у нас давно выше, чем в Европе, государство выделяет на это колоссальные суммы. При этом, по самым скромным оценкам, каждый четвертый рубль разворовывается. Вот с чем надо бороться и где искать недостающие деньги. Нужно снижать уровень коррупции, а автовладельцев оставить в покое», — указал парламентарий.

Минтранс предложил повысить тарифы на проезд по платным дорогам до «европейского» уровня — на 35−70%, чтобы покрыть дефицит бюджетов на дорожное строительство.