Манагуа , , 13:40 — REGNUM Новая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в количестве 896 тыс. доз доставлен в Никарагуа. Об этом 27 октября сообщает правительственный портал страны El 19 Digital.

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Эта вакцина будет применяться строго для лиц в возрасте от 18 до 29 лет, а также для ранее не вакцинированных лиц от 30 лет и старше», — приводит сетевое издание слова министра здравоохранения Никарагуа Марты Рейес.

При этом в общей сложности в Никарагуа с 15 октября поставлено 3 680 000 доз вакцины «Спутник Лайт», также ранее в страну было поставлено по 220 тыс. доз первого и второго компонентов российского препарата «Спутник V».

Отметим, по состоянию на 27 октября в Никарагуа выявлено за все время пандемии свыше 16,4 тыс. носителей коронавируса при более чем 200 скончавшихся от COVID-19.