Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 27 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Глава муниципального совета испанского острова Гомера Касимиро Курбело предложил провести бомбардировку вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма с помощью военных самолетов, чтобы направить потоки лавы вулкана в нужном направлении и таким образом избежать дальнейшего разрушения зданий, посевов и инфраструктуры, вызванного извержением. Об этом он заявил в интервью радиостанции Radio Faycan.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

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«Разве нет самолета, который летает и может подбить [вулкан]? Он прибывает и — бум! — лава течёт в одном направлении. Может быть, то, что я говорю, — чушь. У меня сложилось впечатление, что с технологической точки зрения это должно быть возможно», — сказал Курбело.

Он призвал представить плот, который пропускает воду: «Мы хотим, чтобы вода потекла вся сразу, нам придется действовать с помощью системы, которая заставит маленькую взрывную бомбу упасть и разрушить часть поверхности, чтобы все вышло одновременно».