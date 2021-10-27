Чита, 27 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Правительство Забайкальского края для защиты населения от паводков до конца 2021 года заключит контракт по определению зоны подтопления в городах Шилке и Чернышевске. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова вице-губернатора Алексея Кошелева.

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«Будут установлены зоны в населенных пунктах, гре будет запрещено как строительство новых домов, так и перепродажа имеющихся. В основном это те зоны, которые попали под подтопление в 2018 и 2021 годах. Хотел бы предупредить население об опасности при приобретении сейчас домов на этих участках, чтобы потом не остаться обманутыми», — пояснил чиновник.

Работы проведут в первом квартале 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкалье пережило сразу три волны паводка. В результате осадков в июне-июле пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота.

Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры. На защиту региона от потенциальных наводнений будут выделены деньги из федерального бюджета, их получат четыре населенных пункта Малета, Чернышевск, Шилка и Чита.

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