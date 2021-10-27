Москва, , 13:49 — REGNUM Совещание по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала ямальских газовых месторождений включено в график российского президента Владимира Путина на 27 октября. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Ямал СПГ Novatek.ru

«Во второй половине дня президент проведет совещание по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала Ямала», — сказал представитель Кремля и уточнил, что речь пойдёт о газовых полях и провинциях.

Он отметил, что в условиях газового кризиса в Европе очень важна оценка ресурсного потенциала России. Так, стране нужно закрыть свои потребности в газе, развивать новые провинции и выполнять обязательства перед другими странами.

Совещание состоится 18:00 мск, список его участников пока уточняют. Песков рассказал, что на совещании выступит сам президент и вице-премьер Александр Новак. Новак представит большой доклад в закрытой для СМИ части совещания.

Кроме того, у Путина запланированы несколько рабочих встреч.

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