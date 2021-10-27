Цхинвал, 27 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Южной Осетии растёт число пациентов с COVID-19, в результате чего была открыта дополнительная «красная зона» в детской больнице Республиканского медцентра в Цхинвале. Об этом 27 октября сообщил агентству «Рес» глава минздрава республики Сослан Наниев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Под «красную зону» там перепрофилирован третий этаж, он полностью изолирован от других помещений», — сказал министр.

В прошлом году детскую больницу также использовали для размещения пациентов с COVID-19 во время обострения эпидситуации. К третьему этажу подвели кислородные сети.

Также пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» размещают в инфекционной больнице медцентра. Всего в «красной зоне» в настоящее время лечатся 195 человек.

Стоит отметить, что в Южной Осетии эпидситуация значительно ухудшилась в октября. По данным на 26 октября, в республике было зарегистрировано 2237 активных случаев заражения коронавирусом.