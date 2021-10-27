Манчестер, Великобритания, , 13:37 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» дал главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру три матча, чтобы исправить ситуацию в команде. Об этом 27 октября сообщает The Telegraph.

Уле-Гуннар Сульшер Tor Atle Kleven

По информации издания, Сульшера отправят в отставку, если результаты команды продолжат ухудшаться. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» уже начал поиск нового тренера на случай увольнения Сульшера.

30 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом», 2 ноября — с «Аталантой» в Лиге чемпионов, а 6 ноября — с «Манчестер Сити».

Напомним, 24 октября «м Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» в чемпионате Англии со счётом 0:5.

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