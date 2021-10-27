Сеул, 27 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выразило озабоченность по поводу военного переворота в Судане. Об этом 26 октября сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Мы продолжаем следить за ситуацией в Судане, — сообщили в МИД Южной Кореи. — Мы надеемся, что все стороны в Судане приложат усилия для достижения мира и процветания посредством диалога».

Напомним, что в ночь на 25 октября в Судане произошел военный переворот, были арестованы глава правительства и министры. Путч вызвал массовые демонстрации протеста, во время которых погибли по меньшей мере семь человек, а 140 получили ранения.