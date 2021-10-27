Москва, 27 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Повышение тарифов на проезд по платным дорогам почувствуют все жители России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная дорога

«Из расчетов ведомства очевидно, что Минтранс предлагает не просто повысить, а в два-три раза превысить европейский уровень тарифов. При том, что доходы населения у нас далеко не европейские, а автовладельцы уже несут непомерную нагрузку», — отметил Миронов.

Транспортный налог, акцизы на топливо, платные парковки, штрафы с камер, «Платон», — все эти поборы с граждан уже вливаются в бездонную яму дорожного строительства, говорит парламентарий.

«Минтранс хочет не только задрать цены для легковушек, но почти вдвое повысить плату для автобусов и грузовиков. А это означает удорожание грузоперевозок, рост цен на товары, разгон инфляции, очередное снижение реальных доходов. В конечном итоге абсолютно каждый потребитель будет расплачиваться за это антигосударственное предложение», — возмущен Миронов.

Минтранс предложил повысить тарифы на проезд по платным дорогам до «европейского» уровня — на 35−70%, чтобы покрыть дефицит бюджетов на дорожное строительство.