Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга 27 октября обнародовал подробные разъяснения порядка функционирования предприятий и организаций города в период с 30 октября по 7 ноября, а также порядка проверки QR-кодов при посещении общественных мест.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

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В частности, в нерабочие дни будут открыты торговые центры и комплексы, на территории которых расположены пункты вакцинации, аптеки, а также объекты торговли продовольственными товарами или товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте торговой точки составляет не менее 30%. Объекты общепита на фуд-кортах смогут работать только навынос и доставку, без посадки клиентов в общем зале.

Проверка QR-кодов будет проводиться не на входе в торговые комплексы, а в самих магазинах, силами сотрудников, причем, в выборочном режиме. Вместе с QR-кодом посетители предъявлять удостоверение личности, чтобы исключить использование одного кода несколькими лицами. Лицам с медотводом достаточно предъявить справку о медотводе, выданную врачебной комиссией медицинской организации.

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Как подчеркнули в Смольном, соответствии новой редакцией постановления правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121, опубликованной 23 октября 2021 года, введены новые сроки доступа посетителей по QR-кодам:

с 30 октября 2021 доступ по QR-коду введён в музеи, театры, цирки, концертные залы, гостиницы, пансионаты, дома отдыха, санатории, детские лагеря, иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха. При этом с 30 октября по 7 ноября работа кинотеатров, концертных залов, цирков полностью запрещена;

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с 1 ноября QR-код понадобится для прохода на спортивные, конгрессно-выставочные, физкультурные мероприятия численностью более 40 человек;

с 15 ноября — в бассейны, фитнес-клубы, развлекательные заведения, на церемонии бракосочетания;

с 1 декабря — при проходе в заведения общепита (кроме вокзалов и аэропортов), розничные магазины (кроме заправок, аптек, продовольственных магазинов и магазинов без торгового зала).

По QR-коду будут пускать посетителей дома отдыха, но там наравне с подтверждением вакцинации и перенесенного заболевания принимается отрицательный результат ПЦР-теста. Заселение в гостиницы на срок до трех дней возможно при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.

«При достаточно быстром формировании коллективного иммунитета правительство Санкт-Петербурга в первоочередном порядке рассмотрит вопрос о снятии ограничительных мер», — пообещали городские власти.

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