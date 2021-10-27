Таллин, 27 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Круизные лайнеры в 2021 году швартовались в Старом порту Таллина 45 раз, доставив в столицу Эстонии 63 164 круизных туриста.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт Таллина

Об этом сообщила пресс-служба ГАО «Таллинский порт» со ссылкой на собственные данные. Круизный сезон начался 2 июля, закончился 21 октября нынешнего года. Его «закрыл» лайнер Mein Schiff1 немецкой туристической фирмы TUI Cruises.

Большинство круизных лайнеров были судами круизных компаний, работающих на рынке Германии, но Таллин также посещали суда компании Saga Cruises, которая предлагает круизы британцам, и предприятия Oceania Cruises, которое организует круизы для американцев.

Как следствие, 80% посетивших Таллин круизных туристов были гражданами Германии, но среди круизных туристов были также граждане Италии, Франции, Испании, Великобритании, США и других стран.

Поскольку ситуация с коронавирусом в мире по-прежнему влияет на путешествия, круизные компании еще не подтвердили свои бронирования на 2022 год, подчеркивается в сообщении.