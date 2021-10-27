Москва, , 13:30 — REGNUM Поставки Турцией ударных беспилотников Украине могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, заявил 27 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — сказал представитель Кремля.

По его словам, как только такие вооружения попадают в руки военных, «они потенциально могут применяться в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации».

Как сообщало ИА REGNUM, о первом использовании в Донбассе ударных дронов Bayraktar TB2 турецкого производства ранее заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы в Донецке, но сразу не сдетонировал.

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