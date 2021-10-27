В Ростове-на-Дону тестируют терминалы для оплаты проезда
Ростов-на-Дону, 27 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону тестируют новые терминалы для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
City-yaroslavl.ru
Валидатор
Валидаторы размещены в салоне автобусов, что позволит пассажирам входить через все двери и сократит время стоянки транспорта на остановках. Контролировать оплату проезда будет водитель с помощью терминала.
Оборудование принимает социальные карты, банковские карты и смартфоны.