Ростов-на-Дону, 27 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону тестируют новые терминалы для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

City-yaroslavl.ru Валидатор

Валидаторы размещены в салоне автобусов, что позволит пассажирам входить через все двери и сократит время стоянки транспорта на остановках. Контролировать оплату проезда будет водитель с помощью терминала.

Оборудование принимает социальные карты, банковские карты и смартфоны.