Лиссабон,
27 октября 2021, 13:30 — REGNUM Руководитель организации украинских переселенцев в Португалии, раскритиковав
открытие памятника первому космонавту
Земли
Юрию Гагарину, показал не только свою злобу к России и русским, но и невежество, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 октября.
Как сообщалось ранее, председатель Союза украинцев в
Португалии Павел Садоха в своей статье в издании Observador раскритиковал открытие памятника
Юрию Гагарину. Памятник имеет «явное идеологическое содержание», основным
его
элементом выступает
«герб СССР, одного из самых жестких диктаторских режимов прошлого столетия», написал Садоха.
«Руководитель одной из организаций украинских переселенцев в Португалии, критикуя открытие в городе — спутнике Лиссабона памятника первому космонавту нашей планеты Юрию Гагарину, показывает не только свою злобу к России и русским, но и свое невежество в том, что касается и советской, и португальской истории и культуры.
Увидев на постаменте бюста Юрия Гагарина звезду и серп и молот на красном фоне, этот деятель бросился рассуждать о «гербе СССР», в то время герб СССР, как все помнят, выглядел иначе. Более того, серп и молот, звезда для португальцев вовсе не что-то, ассоциирующееся только с СССР. Да, первый космонавт был запущен именно в Советском Союзе, жившем под звездой и серпом и молотом. Да, это величайшее достижение стало возможным в те годы именно благодаря преимуществам советского строя. Вместе с тем такой же является и символика Португальской коммунистической партии, и португальские коммунисты, как многие коммунисты нашей планеты, рассматривали достижения СССР как свои достижения.
В Португалии есть свои внутриполитические противоречия, есть немало сторонников коммунистов и социалистов, есть их противники, есть, наверное, даже симпатизанты бывшего фашистского режима, который жесточайшим образом преследовал португальских коммунистов и их символику. Эти последние львовскому реваншисту, наверное, аплодируют. Но зачем португальцам позволять мигрантам вмешиваться в их внутриполитические дискуссии, причём таким грубым образом? И тем более — мешать их культурным связям с другими странами?
Что же до унизительных для Португалии рассуждений украинца по поводу её «зависимости от поставляемого Россией газа и нефти» и её оглядки на «военный потенциал» нашей страны, то их вообще иначе как бредом сумасшедшего не назовёшь«, — отметил Михаил Демурин.