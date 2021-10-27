Лиссабон, , 13:30 — REGNUM Руководитель организации украинских переселенцев в Португалии, раскритиковав открытие памятника первому космонавту Земли Юрию Гагарину, показал не только свою злобу к России и русским, но и невежество, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 октября.

Юрий Гагарин

Как сообщалось ранее, председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха в своей статье в издании Observador раскритиковал открытие памятника Юрию Гагарину. Памятник имеет «явное идеологическое содержание», основным его элементом выступает «герб СССР, одного из самых жестких диктаторских режимов прошлого столетия», написал Садоха.

« Руководитель одной из организаций украинских переселенцев в Португалии, критикуя открытие в городе — спутнике Лиссабона памятника первому космонавту нашей планеты Юрию Гагарину, показывает не только свою злобу к России и русским, но и свое невежество в том, что касается и советской, и португальской истории и культуры.

Увидев на постаменте бюста Юрия Гагарина звезду и серп и молот на красном фоне, этот деятель бросился рассуждать о «гербе СССР», в то время герб СССР, как все помнят, выглядел иначе. Более того, серп и молот, звезда для португальцев вовсе не что-то, ассоциирующееся только с СССР. Да, первый космонавт был запущен именно в Советском Союзе, жившем под звездой и серпом и молотом. Да, это величайшее достижение стало возможным в те годы именно благодаря преимуществам советского строя. Вместе с тем такой же является и символика Португальской коммунистической партии, и португальские коммунисты, как многие коммунисты нашей планеты, рассматривали достижения СССР как свои достижения.

В Португалии есть свои внутриполитические противоречия, есть немало сторонников коммунистов и социалистов, есть их противники, есть, наверное, даже симпатизанты бывшего фашистского режима, который жесточайшим образом преследовал португальских коммунистов и их символику. Эти последние львовскому реваншисту, наверное, аплодируют. Но зачем португальцам позволять мигрантам вмешиваться в их внутриполитические дискуссии, причём таким грубым образом? И тем более — мешать их культурным связям с другими странами?