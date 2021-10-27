Самара, 27 октября 2021, 13:34 — REGNUM Более 64 млн рублей могут направить на «создание уникальной атмосферы в городе Самара в преддверии зимнего сезона». Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Заказчиком является муниципальное предприятие «Самарагорсвет». Начальная цена контракта составляет 64 515 317 рублей. После проведения конкурса, исполнитель по заданию заказчика должен будет изготовить и передать на склад заказчика светящиеся фигуры для создания уникальной атмосферы в городе Самаре в преддверии зимнего сезона, среди которых коньки, деревья, арки, фонари, подарочные коробки, шары и другие изделия.
Согласно техническому заданию на оказание услуг, источником финансирования данной закупки являются внебюджетные средства муниципального предприятия. Итоги торгов планируется подвести 10 ноября текущего года.