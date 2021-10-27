Самара, 27 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Более 64 млн рублей могут направить на «создание уникальной атмосферы в городе Самара в преддверии зимнего сезона». Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде

Заказчиком является муниципальное предприятие «Самарагорсвет». Начальная цена контракта составляет 64 515 317 рублей. После проведения конкурса, исполнитель по заданию заказчика должен будет изготовить и передать на склад заказчика светящиеся фигуры для создания уникальной атмосферы в городе Самаре в преддверии зимнего сезона, среди которых коньки, деревья, арки, фонари, подарочные коробки, шары и другие изделия.

Согласно техническому заданию на оказание услуг, источником финансирования данной закупки являются внебюджетные средства муниципального предприятия. Итоги торгов планируется подвести 10 ноября текущего года.