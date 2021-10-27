Москва, , 13:25 — REGNUM Более 460 уголовных дел о преступлениях украинских силовиков на юго-востоке Украины расследует с 2014 года Следственный комитет России. Об этом 27 октября сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всего с начала вооруженного конфликта Следственным комитетом возбуждено 462 уголовных дела о событиях на юго-востоке Украины, в том числе 395 — по фактам многочисленных обстрелов жилых домов, гражданской инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения, мест скопления людей с применением крупнокалиберной артиллерии 152 и 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового вооружения», — приводит ее сообщение пресс-служба СК России.

Также в нем подчеркивается, что эти факты являются прямым нарушением Минских договоренностей, согласно которым тяжелые вооружения калибром 100 мм и более в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км должны были быть отведены.

«В качестве подозреваемых и обвиняемых заочно по этим уголовным делам проходит 111 лиц, среди которых 86 должностных лиц из числа высшего военного и политического руководства Украины, а также представителей ВСУ», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новую, не увенчавшуюся успехом попытку атаковать нефтебазу в Донецке, предприняли Вооруженные силы Украины (ВСУ).