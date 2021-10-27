27 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 20:07 — REGNUM В ноябре в Новой Третьяковке открывается масштабный проект — монографическая выставка Михаила Врубеля. В освободившихся залах художника в постоянной экспозиции посетителям музея показаны другие грани стиля модерн. Единственное оставшееся в здании на Лаврушинском переулке крупномасштабное панно Врубеля «Принцесса Грёза» вписано в контекст эпохи благодаря соседству с произведениями мастеров русского модерна.

Выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» открылась в рамках проекта «Третьяковская галерея открывает свои запасники». Она объединила произведения, созданные русскими художниками в конце 1890-х — 1910-х годах. Здесь представлены известные шедевры и забытые имена художников, давно не выставлявшихся в экспозиции.

Михаил Врубель. «Принцесса грёз». 1896 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Михаил Врубель. «Принцесса грёз» (фрагмент) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В конце XIX — начале ХХ века в изобразительном искусстве развивались противоречивые тенденции: от исторических ретроспекций до метафизических пейзажей, романтизированных портретов и театрализованных жанровых сцен.

Выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Александр Савинов. «На балконе». 1909 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Богаевский. «Берег моря». 1907 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Название проекта отсылает к идее связи пластических искусств, литературы, музыки и театра, характерной для эпохи рубежа веков. Многие художники, пробовавшие себя в сценографии, перенесли опыт оформления театральных постановок в станковую живопись. Законы монументального искусства, когда глубина достигается не за счет прямой перспективы, а путем расширения цветовой поверхности, повлияли на живописные произведения авторов. Принцип плоскостного изображения стал одной из причин широкого распространения картин-панно. Подтверждением этого выступают панно М. А. Врубеля, К. Ф. Богаевского, И. И. Бродского, А. Я. Головина, А. И. Савинова, включенные в экспозицию.

Исаак Бродский. «Италия». 1911 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Исаак Бродский. «Италия». 1911 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тема синтеза искусств подтверждается серией прижизненных портретов ярких представителей Серебряного века А. А. Ахматовой, Н. С. Гумилева, М. А. Кузмина, А. Белого, В. И. Иванова. Судьбы живописцев пересекались, они часто встречались на литературных и музыкальных кружках. На выставке также представлены пейзажные произведения конца 1890-х — 1910-х годов. В пейзажах К. Ф. Богаевского отразились его впечатления от произведений мастеров итальянского Возрождения, французского классицизма и немецкого романтизма.

Выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Федор Боткин. «Вечер на берегу озера». 1897 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отметим, что Третьяковская галерея в нерабочие дни с 28 октября 2021 года при посещении выставок требует QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или наличие антител. Музей продолжит работу в период с 30 октября по 7 ноября с ограничением по количеству посетителей.

Выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» проходит с 26 октября 2021 года по 31 августа 2022 года в основном здании Третьяковской галереи на Лаврушинском переулке, дом 10.