Одинцово, Московская область, , 13:27 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 27 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 228 человек. Следом за Одинцово идет Сергиев Посад, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 205 человек. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 191 человека.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2670 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 27 октября в семи городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.

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