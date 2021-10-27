Чебоксары, , 13:23 — REGNUM В Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя казённого учреждения «Чувашупрдор». Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры и следственном управлении СКР по Чувашии.

Дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, экс-замглавы «Чувашупрдора» с июля по декабрь 2019 года без проведения обследования подписал акты приёма-передачи работ и справки о стоимости выполненных работ по содержанию полосы отвода дороги Чебоксарское — Сурское, строительству дорог в селе Ишлеи Чебоксарского района и деревне Тегешево Урмарского района.

«На основании указанных документов подрядчику был произведён полный расчёт, в том числе за фактически невыполненные им работы», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В ведомстве отмечают, что для завершения работ заказчик привлёк других подрядчиков за дополнительные средства.

«По настоящее время весь объём запланированных работ ещё не завершён», — говорится в сообщении.

Нанесённый ущерб следствие оценило в 10,6 млн рублей. На имущество злоумышленника стоимостью около 3 млн рублей наложен арест.

Преступная деятельность пресечена в результате взаимодействия органов прокуратуры, СК и ФСБ. Обвинение предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями» — три эпизода) и трёх преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог» — три эпизода).

Дело ушло в Ленинский районный суд Чебоксар. Материалы уголовного дела составили 28 томов.

В следственном управлении добавляют, что руководитель одного из подрядчиков осуждён за мошенничество, в отношении другого расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в рамках постановления о реорганизации казённого учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» («Чувашупрдор») минтранс предложил увеличить на две единицы штат «Чувашупрдораа» и республиканского Центра организации и безопасности дорожного движения. Этому предшествовал мониторинга жалоб на дороги и транспортное обеспечение.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашского бизнесмена подозревают в крупном «дорожном» мошенничестве