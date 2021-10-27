Мадрид, , 13:23 — REGNUM Совет министров Испании одобрил расширение программы помощи самозанятым, пострадавшим от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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Расширение программы помощи предполагает выплату пособия и освобождение от взносов в систему социального страхования.

Новые льготы будут действовать до 28 февраля 2022 года, и воспользоваться ими смогут те самозанятые работники, чья деятельность полностью парализована, временно приостановлена, либо они пострадали и сократили свои доходы из-за извержения вулкана.