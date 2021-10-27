Варшава, 27 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Переговоры лидеров ряда стран в рамках Генеральной Ассамблеи ООН «Осуществление климатических действий: для людей, планеты и процветания» состоялись в удаленном формате 26 октября. В своем выступлении президент Польши Анджей Дуда назвал свою страну «одним из мировых лидеров в энергетической трансформации», передает Onet.pl.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Польша планирует значительно увеличить использование низкоуглеродных источников энергии, включая возобновляемые ресурсы и атомную энергию. К 2030 году треть электроэнергии в Польше будет производиться из возобновляемых источников, а через десять лет — 40%. Особую роль будут играть морские ветряные электростанции, первые из которых будут построены в 2025 году, а также атомные электростанции. Все это дает основания говорить, что наша республика — один из мировых лидеров энергетической трансформации», — заявил Дуда.

Президент Польши также говорил об инвестициях в электромобили. Он отметил, что цель Польши — сделать к 2030 году общественный транспорт в городах с населением более 100 000 человек полностью электрическим.

Кроме того, Анджей Дуда заявил, что Польша готова сотрудничать и обмениваться опытом с другими странами в области климатической политики.