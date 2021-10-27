Санкт-Петербург, 27 октября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании 27 октября приняло за основу внесенный городским правительством и лично представленный губернатором законопроект о бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов. В нем впервые в истории города фигурирует цифра в 1 триллион рублей.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

За принятие бюджета за основу проголосовали 43 депутата Заксобрания, против — один, воздержались пять парламентариев. Семь дней отведено на предложения о поправках к следующему чтению законопроекта.

Согласно законопроекту, доходная часть бюджета Санкт-Петербурга составит в 2022 году 874,3 млрд рублей, в 2023 году — 960,2 млрд рублей, в 2024 году — 1 трлн 33,4 млрд рублей.

Расходы бюджета Санкт-Петербурга составят: в 2022 году — 918,1 млрд рублей, в 2023 году — 1 трлн 6,7 млрд рублей, в 2024 году — 1 трлн 63,6 млрд рублей.

В 2022 году дефицит бюджета составит 43,8 млрд рублей или 5,2% собственных доходов бюджета, в 2023 году — 46,5 млрд рублей или 5%, в 2024 году — 30,2 млрд рублей или 3% от собственных доходов казны Петербурга.