Вена, , 13:24 — REGNUM 22 октября в Вене состоялось 13 заседание Российско-Австрийского Делового совета под председательством вице-президента Федеральной палаты экономики Австрии г-на Рихарда Шенца, Чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского и председателя Австрийско-Российского Делового совета г-на Хельмута Листа.

Генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылев © Пресс-служба Архангельского ЦБК

Свой инвестиционный потенциал в Австрии представили четыре региона России. От Архангельской области выступил генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв.

«В настоящее время наша компания является лучшим кейсом по инвестированию австрийского бизнеса в развитие целлюлозно-бумажного производства в России, — заверил топ-менеджер АЦБК. — Наш акционер — Pulp Mill Holding — поступательно вкладывает именно в развитие российских производств уже более 15 лет».

Дмитрий Зылёв рассказал о современной структуре активов австрийского холдинга, который в настоящее время включает якорное предприятие на территории России — Архангельский ЦБК и четыре крупные предприятия, специализирующиеся на ключевых бизнес-направлениях: производстве гофропродукции — АО «Архбум», включающем четыре центра переработки в Истре, Подольске, Воронеже и Ульяновске, ООО «АРХБУМ-УПАК» (Московская обл.), специализирующимся на производстве экологической потребительской упаковки, ООО «Архбум Тиссью Групп» (Калужская обл.) — один из крупных российских производителей санитарно-гигиенических изделий под собственным брендом Soffione, и логистическую компанию ООО «Архбум». Он также отметил, что в рамках выстроенной вертикально-интегрированной структуры поставщиком лесосырья на флагманское предприятие холдинга — Архангельский ЦБК — уже много лет является Группа компаний «Титан».

Заседание Российско-Австрийского Делового совета в Вене © Пресс-служба Архангельского ЦБК

В настоящее время численность персонала российских активов Pulp Mill Holding насчитывает около 11 тысяч человек, по итогам 2020 года выручка от продаж составляет 80 млрд. руб., платежи в бюджетную систему Российской Федерации — 6,5 млрд. руб.

Генеральный директор Архангельского ЦБК коснулся в своем выступлении непосредственно и итогов деятельности комбината. В настоящее время производственная мощность предприятия по товарной целлюлозе составляет 291 тыс. т, по товарному картону — 610 тыс. т, по бумаге — 82 тыс. т. Объем лесопотребления АЦБК — 3,8 млн м³. Лесные участки в аренде компаний Pulp Mill Holding и ГК «Титан» в России насчитывают 5,7 млн м³ расчётной лесосеки.

«Во многом благодаря займам австрийских финансовых учреждений мы успешно реализовали приоритетный проект в области освоения лесов «Реконструкция производства картона АЦБК», которые составили более 80 млн евро, в том числе, вложения в оборудование цеха полуцеллюлозы производства австрийской компании ANDRITZ — 21 млн. евро», — подчеркнул Дмитрий Зылёв.

Генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылев © Пресс-служба Архангельского ЦБК

Займы австрийской стороны для реализации инвестиционных проектов ООО «Архбум Тиссью Групп» и Ульяновского филиала АО «Архбум» насчитывали свыше 20 млн евро.

«Наше кросс-функциональное взаимодействие включает широкий спектр, в том числе, поставки целлюлозы, картона австрийским покупателям, приобретение материалов и комплектующих у австрийских производителей», — отметил топ-менеджер АЦБК.

Дмитрий Зылёв рассказал, что Pulp Mill Holding намерен инвестировать в модернизацию своих российских производств свыше 160 млрд. руб. Главным направлением станет проект строительства на промплощадке АЦБК нового, соответствующего всем мировым требованиям, сульфат-картонного завода с третьей картонодательной машиной (КДМ-3) мощностью 700 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций составит 120 млрд. руб. (1,4 млрд. евро), IRR — 7,7%, срок окупаемости — 12 лет. Начало реализации проекта — 2022 год, период строительства — 4,5 года, а плановая дата технологического пуска — конец 2026 года.

«Завершение этого проекта позволит нам увеличить EBITDA, обеспечит рост капитализации компании, и, безусловно, улучшит экологическую обстановку на севере Архангельской области за счет дальнейшего внедрения наилучших доступных технологий», — сказал Дмитрий Зылёв. — Мы увеличим годовое производство целлюлозы по варке до 1 700 тыс. тонн, тарного картона — до 1 300 тыс. тонн, а рост мощностей АЦБК — это увеличение заготовки древесины, то есть создание новых рабочих мест, новых леспромхозов, налогов, развитие инфраструктуры региона и т.д.».

© Пресс-служба Архангельского ЦБК

Генеральный директор АЦБК коснулся и необходимых мер господдержки этого проекта, в числе которых выделение дополнительного лесного фонда, участие государства в развитии внешней инфраструктуры и финансовые формы поддержки в рамках программ институтов развития и органов власти.

В заключении выступления Дмитрий Зылёв обратился к австрийским деловым кругам с призывом активнее инвестировать в Россию, в Архангельскую область.

«Неизменная поступательная стратегия Pulp Mill Holding — это инвестиции в существующие и новые производства в России. А наша цель заключается в увеличении стоимости бизнеса во благо наших сотрудников, клиентов и регионов, в которых работаем, — подчеркивает директор по инвестициям австрийского холдинга Владимир Крупчак. — Практически каждые три года Pulp Mill Holding открывает новые производства и заводы: теперь география бизнеса распространяется от СЗФО до ПФО. А если говорить о нашем направлении B&C — санитарно-гигиенические изделия (СГИ) — с собственным сильным потребительским брендом Soffione, не только всю Россию, ближнее зарубежье, но и страны Европы».