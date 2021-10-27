Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM Ростовские власти получили от инвестора проект жилого комплекса на левом берегу реки Дон. Разработанный проект планировки и межевания представлен вниманию горожан, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Застройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Застройщик намерен построить жилые многоквартирные дома, а также социальные объекты. Это два детских сада, школа, поликлиника, а также спортивно-развлекательный комплекс. Инвестор также обязуется сохранить природный ландшафт, создать рекреационную зону с искусственными водоёмами, единое пешеходное пространство с зонами отдыха.

Согласно проекту, в этой части разместится одна из станций будущей канатной дороги.

Интернет-пользователи уже задали вопрос сити-менеджеру о транспортном сообщении с улицей Левобережной.

«Мне кажется идея хорошая. Вопрос, конечно, в том, что добраться будет затруднительно жителям. Там транспорт ходит вообще?» — написала одна из участниц обсуждения.